Британія виділить 2,3 млрд фунтів на допомогу Україні 2023 року
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Велика Британія виділить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів допомоги Україні в 2023 році
Про це передає The Guardian з посиланням на заяву Воллеса.
"Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки в наступному році, і в цьому ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні, і Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу. Ми забезпечимо системами зброї, які відповідають їхнім радянським епохам, нещодавно ми пожертвували тисячі протиповітряних ракет, щоб ми могли збивати ці безпілотники", - зазначив міністр.
За словами Воллеса, водночас Британія надає свої знання та досвід для забезпечення кращої протиповітряної оборони на землі й робить все можливе, щоб Україна могла відкинути сили Росії.
"Я помітив вчорашні коментарі Гордона Брауна, що дуже важливо, ми повинні вказати та нагадати світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, зґвалтуваннях і подібному, і не можна ігнорувати, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє, що якщо вона не припинить те, що робить зараз, це матиме довгострокові наслідки", - додав він.
- До кінця 2022 року в Британії буде завершено підготовку майже 10 тис. українських військових, а з 1 січня 2023 року підготовку розпочнуть іще 19 200 солдатів і офіцерів.
- 19 грудня британський уряд повідомив, що наступного року країна планує передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів.
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