Відставка Разумкова. Зеленський жорстко посварився з деякими "слугами"

Причиною стало їхнє невдоволення підготовкою до відставки голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та її процедурою, передає Еспресо.TV.

Так, Зеленський вступив у відкриту словесну перепалку з як мінімум двома депутатами - Василем Моканом і Неллі Яковлевою. Яковлєва, серед іншого, сказала Зеленському, що з Разумковим команда пройшла шлях довжиною в 10 років, і що голова ВР - порядна людина. У відповідь Зеленський жорстко заявив, що депутатом вона стала, завдяки президенту, а не Разумкову, на що нардеп воліла промовчати, пише із посиланням на власні джерела NV.ua.



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Мокан нагадав, як з фракції виключали Олександра Дубинського - йому хоча б дали можливість висловити свою позицію, тоді як Разумкова цієї можливості заздалегідь позбавили. У відповідь Зеленський заявив, що він не збирається виносити конфлікт зі спікером на обговорення громадськості, як вчинив Разумков.

"Тому, тепер говорю я", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, питання негайного звільнення Разумкова було №1 на виїзному фракційному засіданні "Слуги народу" в готелі "РІксос" (Трускавець, Львівщина).

Для виставлення його на голосування "слугами" вже зібрано 160 підписів нардепів, тоді як потрібно щонайменше 150.





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