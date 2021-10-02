У Трускавці "слугами" вже зібрано підписи за відставку Разумкова

Такого результату було досягнуто на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в курортному місті Трускавці Львівської області, передає з місця події кореспондент Еспресо.TV.



Оскільки вимогу щодо необхідного мінімуму в 150 голосів, а це третина від конституційного складу органу законодавчої влади, підписантами виконано, питання відставки Разумкова тепер обов'язково має бути винесено на голосування.



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Займатиме чи ні Дмитро Разумков далі посаду спікера залежатиме від того, чи набере пропозиція "слуг" щодо його звільнення 226 голосів.



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Йдеться про просту депутатську більшість.



Довідка



У фракції партії "Слуга народу" нараховується 244 народних депутатів.

Конфлікт "слуг" та Разумкова існував давно. Особливо це було помітно під розгляду в парламенті найбільш гострих і резонансних законопроєктів.

Останнім стало політичне протистояння між ними навколо так званого антиолігархічного закону (в експертному середовищі та в опозиції його називають - "закон про "правильних" та "неправильних" олігархів), покликаного де-факто перерозподілити етер рейтингових українських телеканалів, а також іних медіа (мереж радіостанцій, великих інформаційний порталів тощо) під нову президентську виборчу кампанію Володимира Зеленського.

У четвер, 30 вересня, Дмитро Разумов особисто видав "слугам" підписні листи для своєї імовірної відставки.



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