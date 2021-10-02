Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У Трускавці "слугами" вже зібрано підписи за відставку Разумкова

У Трускавці "слугами" вже зібрано підписи за відставку Разумкова

2 жовтня, 2021 субота
15:24
Суспільство Дмитро Разумков

На користь відставки чинного голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова парламентською фракцією президентської партії "Слуга народу" станом на 15:00 суботи, 2 жовтня 2021 року, зібрано підписи 160 своїх членів за 150 необхідних

Такого результату було досягнуто на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в курортному місті Трускавці Львівської області, передає з місця події кореспондент Еспресо.TV.

Оскільки вимогу щодо необхідного мінімуму в 150 голосів, а це третина від конституційного складу органу законодавчої влади, підписантами виконано, питання відставки Разумкова тепер обов'язково має бути винесено на голосування.

Читайте і дивітьсяЕксклюзивне інтерв'ю Дмитра Разумкова телеканалу "Еспресо" до 30-річчя Незалежності України. Спілкувалася Анна Валевська

Займатиме чи ні Дмитро Разумков далі посаду спікера залежатиме від того, чи набере пропозиція "слуг" щодо його звільнення 226 голосів.

Читайте також: Марина Данилюк-Єрмолаєва. Випробування Трускавцем. Як "Слуги" біля "Нафтусі" про автократію мріють

Йдеться про просту депутатську більшість.

Довідка

У фракції партії "Слуга народу" нараховується 244 народних депутатів.

  • Конфлікт "слуг" та Разумкова існував давно. Особливо це було помітно під розгляду в парламенті найбільш гострих і резонансних законопроєктів.
  • Останнім стало політичне протистояння між ними навколо так званого антиолігархічного закону (в експертному середовищі та в опозиції його називають - "закон про "правильних" та "неправильних" олігархів), покликаного де-факто перерозподілити етер рейтингових українських телеканалів, а також іних медіа (мереж радіостанцій, великих інформаційний порталів тощо) під нову президентську виборчу кампанію Володимира Зеленського.
  • У четвер, 30 вересня, Дмитро Разумов особисто видав "слугам" підписні листи для своєї імовірної відставки.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
вибори
відставка
Трускавець
Володимир Зеленський
Слуга народу
Дмитро Разумков
монобільшість
телеканали
Читайте також:
Олександр Усик
28 вересня, 2021 вiвторок
Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
28 вересня, 2021 вiвторок
Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа
Газпром
Автор Віталій Портников
1 жовтня, 2021 п'ятниця
Віталій Портников: “Газпром” дестабілізує Україну
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.49
    Купівля 26.49
    Продаж 26.72
  • EUR
    Купівля 30.61
    Продаж 31.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
2 жовтня
16:16
Ексклюзив
Москва шантажує Київ смертями українських військових на Донбасі, щоб нав’язати прийняття Мінських угод на умовах Кремля, - Піонтковський
16:01
Ярина Яценко
"Газ по 7,42 – це мильна бульбашка. Ні шкіл, ні лікарень ця ціна не стосується", – голова Новороздільської міськради 
15:43
П'яний житель Маріуполя прийшов до колишньої і зарізав її нового чоловіка, а дитину узяв в заручники
15:05
Руслан Кошулинський 
"Зеленський чистить команду перед майбутніми виборами", – Руслан Кошулинський про з’їзд у Трускавці 
14:53
Олег Тіньков
Російський олігарх заплатить у США штраф у півмільярда доларів
14:28
Юрій Вернидуб
"Кіт і горошок": Російське видання зганьбилося з інтерв'ю українського тренера Вернидуба
14:00
Слуга народу Трускавець
Випробування Трускавцем. Як "Слуги" біля "Нафтусі" про автократію мріють
13:41
Арешт Саакашвілі
США відреагували на арешт Саакашвілі у Грузії
13:07
Розстріл автомобіля Шефіра
Венедіктова розповіла про дві основні версії замаху на Шефіра
12:55
Дмитро Разумков
Відставка Разумкова: Спікер ВР анонсував зустріч з депутатами "Слуги народу"
12:40
Людмила Буймістер
"Юридичних підстав для відставки Разумкова немає", − нардепка Людмила Буймістер
12:39
Петро Порошенко
Порошенко виграв у Верховному Суді касацію проти Портнова у "справі моряків"
12:00
Олександр Лукашенко
Лукашенко відповів на запитання, доки він збирається правити у Білорусі
11:41
Ірина Венедіктова
Венедіктова та Монастирський поїхали до Трускавця звітувати перед "слугами"
11:16
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, якими будуть дії МЗС після арешту Саакашвілі у Грузії
10:49
Денис Шмигаль
Шмигаль презентував "слугам" у Трускавці оновлену програму діяльності уряду
10:30
Аеропорт Мінськ
Це ваша вигадка: Лукашенко заявив CNN про непричетність до посадки літака з Протасевичем
10:09
Міхеїл Саакашвілі
Заарештований у Грузії Саакашвілі передав листа із в'язниці
09:54
вакцинація
В Україні повністю вакциновані від COVID-19 5,7 млн людей
09:42
Китай Тайвань
Тайвань звинуватив Китай у найбільшому в історії порушенні повітряного простору
09:21
Справа "вагнерівців"
Лукашенко заявив, що Україна у 2020 році не передавала Білорусі інформації про "вагнерівців"
08:51
ДТП у Польщі
У Польщі під час ремонту дороги загинув 23-річний українець
08:33
Лукашенко
Лукашенко в інтерв'ю CNN пригрозив перетворити Білорусь на єдину з РФ військову базу
08:19
коронавірус
В Україні зафіксовано 11 809 нових випадків коронавірусу, 203 людини померли
08:00
"Шахтар" - "Динамо"
УПЛ: розклад матчів та трансляцій 10-го туру чемпіонату України з футболу
07:53
У центрі Києва авто збило людину на пішохідному переході
07:34
Міхеїл Саакашвілі
Заарештований у Грузії Саакашвілі оголосив голодування та вимагає зустрічі з консулом України
07:16
ООС
Доба на фронті: поранено двох українських військових
2021, п'ятниця
1 жовтня
23:57
eFootball
Моторошний Роналду, зомбі-фанати та вилупкуватий Мессі: користувачі у мережі критикують нову відеогру про футбол. Фотодобірка
22:58
Міхеїл Саакашвілі
МВС Грузії завело ще одну справу проти Саакашвілі
22:36
Давид Арахамія
"Буде серйозний дипломатичний скандал": Арахамія про затримання Саакашвілі
22:13
Жан Беленюк
Нардеп-борець Беленюк зізнався, чи братиме участь в наступній Олімпіаді
22:09
філери
Англія заборонила вводити ботокс людям до 18 років
21:49
Юрій Вернидуб
Я люблю Україну і готовий покласти голову за неї, - тренер Вернидуб дав патріотичне інтерв'ю російським журналістам
21:45
Давид Арахамія
Арахамія: Закон про олігархів "застряг" у юридичному управлінні Ради
21:20
"Маріуполь" - "Рух"
"Маріуполь" програв "Руху" і залишився на останньому місці УПЛ
21:17
Сергій Никифоров
"Зеленський занепокоєний такими новинами": Никифоров про затримання Саакашвілі в Грузії
21:12
Артем Мілевський
Мілевський зізнався, ким відчуває себе більше - українцем чи білорусом
21:09
Ліза Ясько
“Ми разом. Любимо один одного та підтримуємо”, - Ясько про затримання Саакашвілі
20:55
Сергій Гармаш
"Вимагають віддати 350 метрів території": Гармаш назвав нову умову окупантів для відкриття КПВВ на Донбасі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV