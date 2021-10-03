Стало відомо, хто буде новим спікером та його заступником

Натомість в крісло Стефанчука сяде журналіст, політтехнолог і партійний штабіст й ідеолог Олександр Корнієнко, котрий нині де-юре очолює партію "Слуга народу", передає Еспресо.TV із посиланням на NV.ua.



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За інформацією видання, Корнієнко вже дав свою згоду, а президент Володимир Зеленський це підтримав.



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Олександр Корнієнко, нагадаємо, відомий тим, що визначає ідеологію "слуг" як "центризм" (раніше він казав про "радикальний центризм"), а українських націонал-демократів та націоналістів полюбляє називати "правими екстремістами".

Нагадаємо, питання негайного звільнення Разумкова було №1 на виїзному фракційному засіданні "Слуги народу" в готелі "РІксос" (Трускавець, Львівщина).

Для виставлення його на голосування "слугами" вже зібрано 160 підписів нардепів, тоді як потрібно щонайменше 150.





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