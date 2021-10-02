Зеленський сказав, у чому "велика помилка з боку Діми"

З такою заявою глава держави виступив сьогодні, 2 жовтня 2021 року, під час проведення виїзного фракційного засідання "Слуги народу" в курортному місті Трускавець (Львівщина), інформує Еспресо.TV.



"Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання в цілому, я вважаю, внутрішньофракційне", - наголосив Зеленський.



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При цьому президент вважає, що у тій ситуації, яка склалася, винен сам Разумков.



"Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які зараз з ним працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, медіа. Ні, секретів жодних немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це нормально.



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Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди - ред.) інші, ніж у 73%, які віддали голоси саме за цю програму (партії "Слуга народу" - ІФ), то це нормально – значить, ти живеш своїм особистим життям", - наводить слова президента агенція Інтерфакс-Україна.



Довідка

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

Конфлікт "слуг" та Разумкова існував давно. Особливо це було помітно під розгляду в парламенті найбільш гострих і резонансних законопроєктів.

Останнім стало політичне протистояння між ними навколо так званого антиолігархічного закону (в експертному середовищі та в опозиції його називають - "закон про "правильних" та "неправильних" олігархів), покликаного де-факто перерозподілити етер рейтингових українських телеканалів, а також інших медіа (мереж радіостанцій, великих інформаційний порталів тощо) під нову президентську виборчу кампанію Володимира Зеленського.

У четвер, 30 вересня, Дмитро Разумов особисто видав "слугам" підписні листи для своєї імовірної відставки.

В суботу, 2 жовтня, у Трускавці "слугами" вже зібрано необхідні 150 (навіть 160) підписів за відставку Разумкова.

Тепер це питання обов'язково має бути винесено на голосування.



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