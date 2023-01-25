Відставки не є ознакою очищення системи
Визначальне значення має структура. У нашому випадку — це "корпоративна культура" влади, її глибинні правила гри
Звільнення не є відповідальністю.
І, що більш важливо, не є ознакою оновлення системи.
Це заміна одиничних елементів. З точки зору системного підходу на загальну поведінку системи це впливає слабо. Визначальне значення має структура. У нашому випадку — це "корпоративна культура" влади, її глибинні правила гри. Вона вміє амортизувати та зберігатися при такому точковому впливі.
Читайте також: Перемога не все спише. Нікому не спише
Єдиною ознакою зміни самої системи буде початок виробництва нею інших матеріальних результатів. У мирний час це було б економічне зростання і прогрес за іншими індикаторами добробуту
Читайте також: Криза лідерства у світі — це насамперед криза відповідальності
Той самий системний підхід вчить, що єдиною ознакою зміни самої системи буде початок виробництва нею інших матеріальних результатів. У мирний час це було б економічне зростання і прогрес за іншими індикаторами добробуту.
Що це має бути зараз — сказати складніше. Якщо є думки, що таке хороше державне управління зараз — поділіться, будь ласка. Що має піти й що має початися? Які матеріальні результати ми зможемо побачити? Це і буде індикаторами "очищення" і "перезавантаження". Не кількість відставок.
Про автора. Олексій Тимофеєв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.47Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе