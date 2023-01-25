Звільнення не є відповідальністю.

І, що більш важливо, не є ознакою оновлення системи.

Це заміна одиничних елементів. З точки зору системного підходу на загальну поведінку системи це впливає слабо. Визначальне значення має структура. У нашому випадку — це "корпоративна культура" влади, її глибинні правила гри. Вона вміє амортизувати та зберігатися при такому точковому впливі.

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Єдиною ознакою зміни самої системи буде початок виробництва нею інших матеріальних результатів. У мирний час це було б економічне зростання і прогрес за іншими індикаторами добробуту

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Той самий системний підхід вчить, що єдиною ознакою зміни самої системи буде початок виробництва нею інших матеріальних результатів. У мирний час це було б економічне зростання і прогрес за іншими індикаторами добробуту.

Що це має бути зараз — сказати складніше. Якщо є думки, що таке хороше державне управління зараз — поділіться, будь ласка. Що має піти й що має початися? Які матеріальні результати ми зможемо побачити? Це і буде індикаторами "очищення" і "перезавантаження". Не кількість відставок.

Джерело

Про автора. Олексій Тимофеєв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг

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