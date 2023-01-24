Криза лідерства, яку ми спостерігаємо в глобальному і локальному ракурсі, — це насамперед криза відповідальності.

Відповідальності за кожне висловлене слово або навпаки — за мовчання, коли було потрібно говорити.

Відповідальності за кожну дію, зроблену або незроблену тоді, коли це було потрібно.

Відповідальності за кожну людину, яка довірила тобі своє життя і безпеку, своє майбутнє, свої надії та очікування.

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А що таке відповідальність? У мене є власне прочитання цього терміна.

Відповідальність — це раціональна позиція. Це ясне розуміння трьох речей: системної картини того, що відбувається, своєї ролі в системі, готовності та здатності цю роль виконати.

Відповідальність — це раціональна позиція.

Це ясне розуміння трьох речей:

1. Системної картини того, що відбувається. Системної — значить, із розумінням причинно-наслідкових зв'язків, важелів і точок докладання зусиль.

Що відбувається насправді? Що і як пов'язано між собою? Які зв'язки, причини та наслідки у зовнішніх чинників і моїх дій?

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2. Своєї ролі в системі.

Хто я, як і навіщо тут опинився? Що я маю робити й що я можу?

3. Готовності та здатності цю роль виконати.

Чи готовий я до своєї ролі? Чи здатен бути тим, хто потрібен?

Щоразу, коли ви чуєте або самі вимовляєте фразу "я за це відповідаю", подумки проходьте цим чек-листом і переконуйтеся, що слово "відповідальність" - це не порожній звук.

Це ж допоможе не сподіватися на міражі й не шукати опору там, де її немає. У порожніх словах, порожніх діях і порожніх людях.

Забагато порожнечі в цьому світі. Досить.

Джерело

Про автора. Олексій Тимофеєв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг

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