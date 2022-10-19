Відтепер на всіх автобусних маршрутах Києва можна розраховуватися карткою

Про це повідомляє Київська МДА.

"Жодні дрони і ракети не зупинять ідею, час якої настав. Розрахуватися банківською карткою або гаджетом з NFC можна вже на всіх автобусних маршрутах. Продовжуємо працювати, слідкуйте за оновленнями", – сказав заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації і Києва Петро Оленич.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою становить 8 гривень.

Якщо у пасажира є право на безкоштовний проїзд, на картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

Також в КМДА запевнили, що незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

Проєкт реалізовується столичною владою за підтримки Mastercard та Visa.

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