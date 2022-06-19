Відтепер український паспорт можна отримати за кордоном
Уряд дозволив оформлювати український і закордонний паспорти за кордоном
Про це повідомило МВС у телеграмі.
Отримати паспорт навіть, якщо ти за кордоном. Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформляти ID-картки та закордонні паспорти, якщо ті перебувають за межами країни.
Документи прийматимуть у відокремлених підрозділах держпідприємства "Документ" за кордоном.
У яких країнах можна буде це зробити, поки невідомо. Реалізувати проєкт збираються впродовж двох років.
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23 травня запрацювала послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта
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