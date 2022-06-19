Про це повідомило МВС у телеграмі.

Отримати паспорт навіть, якщо ти за кордоном. Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформляти ID-картки та закордонні паспорти, якщо ті перебувають за межами країни.

Документи прийматимуть у відокремлених підрозділах держпідприємства "Документ" за кордоном.

У яких країнах можна буде це зробити, поки невідомо. Реалізувати проєкт збираються впродовж двох років.