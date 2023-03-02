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Відтепер українці можуть обміняти посвідчення водія у Словаччині

2 березня, 2023 четвер
13:20
Світ посвідчення водія

Відсьогодні 2 березня у Братиславі в паспортному сервісі "Документ" запрацювала послуга обміну українського посвідчення водія. Словаччина стала третьою країною, де можна обміняти водійське

Про це інформує Головний сервісний центр МВС України.

У мобільно-технічних комплексах ДП "Документ" у Словаччині почали надавати послугу обміну водійського на нове чи у разі зміни анкетних даних.

Адреса: Братислава, 821-09, Mlynské nivy 5A (територія автостанції - перший поверх ТЦ Nivy centrum).

Приймання здійснюється як за попереднім записом, так і дотримуючись черги.

Графік роботи: понеділок - субота з 9:00 до 18:00 за місцевим часом, неділя - вихідний.

Обмін посвідчень водія можливо здійснити у вівторок - п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу з 9:00 до 14:45 за місцевим часом.

Послуга обміну надається, коли в особи є фізичний документ. Також для отримання послуги необхідно подати пакет документів:

  • паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання, або ID-картка з витягом про реєстрацію місця проживання ;
  • довідка платника податків;
  • у разі зміни таких даних документ, що підтверджує зміну, наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо.

Повідомляється, поки що за кордоном послуга відновлення українського посвідчення водія у разі втрати чи крадіжки не надається.

"Таку послугу можна отримати на території України в 148 сервісних центрах МВС або замовити онлайн через Електронний кабінет водія", - наголошують у пресслужбі.

Алгоритм обміну українського посвідчення водія у Словаччині: особа звертається до мобільного центру та надає повний пакет документів, її фотографують та оформляють заявку на обмін посвідчення водія, відправляють заявку до України, де її розглядає адміністратор сервісного центру МВС. У разі успішного розгляду заявки, у Братиславі видруковують новий документ, а старий вилучають.

  • Чехія стала другою країною, де українці за кордоном можуть обміняти посвідчення водія.
  • Громадяни України можуть подати заявки на оформлення паспортних документів за кордоном у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині. 
Суспільство
Словаччина
біженці з України
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