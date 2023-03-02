Відтепер українці можуть обміняти посвідчення водія у Словаччині
Відсьогодні 2 березня у Братиславі в паспортному сервісі "Документ" запрацювала послуга обміну українського посвідчення водія. Словаччина стала третьою країною, де можна обміняти водійське
Про це інформує Головний сервісний центр МВС України.
У мобільно-технічних комплексах ДП "Документ" у Словаччині почали надавати послугу обміну водійського на нове чи у разі зміни анкетних даних.
Адреса: Братислава, 821-09, Mlynské nivy 5A (територія автостанції - перший поверх ТЦ Nivy centrum).
Приймання здійснюється як за попереднім записом, так і дотримуючись черги.
Графік роботи: понеділок - субота з 9:00 до 18:00 за місцевим часом, неділя - вихідний.
Обмін посвідчень водія можливо здійснити у вівторок - п’ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу з 9:00 до 14:45 за місцевим часом.
Послуга обміну надається, коли в особи є фізичний документ. Також для отримання послуги необхідно подати пакет документів:
- паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання, або ID-картка з витягом про реєстрацію місця проживання ;
- довідка платника податків;
- у разі зміни таких даних документ, що підтверджує зміну, наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо.
Повідомляється, поки що за кордоном послуга відновлення українського посвідчення водія у разі втрати чи крадіжки не надається.
"Таку послугу можна отримати на території України в 148 сервісних центрах МВС або замовити онлайн через Електронний кабінет водія", - наголошують у пресслужбі.
Алгоритм обміну українського посвідчення водія у Словаччині: особа звертається до мобільного центру та надає повний пакет документів, її фотографують та оформляють заявку на обмін посвідчення водія, відправляють заявку до України, де її розглядає адміністратор сервісного центру МВС. У разі успішного розгляду заявки, у Братиславі видруковують новий документ, а старий вилучають.
- Чехія стала другою країною, де українці за кордоном можуть обміняти посвідчення водія.
- Громадяни України можуть подати заявки на оформлення паспортних документів за кордоном у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.44
Купівля 38.44Продаж 39.32
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе