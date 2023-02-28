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Чехія стала другою країною, де українці можуть обміняти посвідчення подія

28 лютого, 2023 вiвторок
12:55
Новини посвідчення водія

Із 28 лютого українці можуть обміняти національне посвідчення водія в Чехії

Про це повідомляє головний сервісний центр МВС України.

Відповідну послугу почали надавати за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів  ДП "Документ" у місті Прага. Такі комплекси розташовані за адресою: Прага, 110-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркінг ТЦ Kotva). Обслуговування громадян України відбувається і за попереднім записом, і в порядку живої черги.

Обмін посвідчення водія здійснюють, коли людина має фізичний документ, який вилучає співробітник ДП "Документ". Послугу відновлення українського посвідчення водія за кордоном наразі не надають.

Щоб обміняти посвідчення, необхідно подати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання (якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, потрібно також надати витяг про реєстрацію місця проживання);
  • довідка платника податків (ідентифікаційний код);
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, який підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Обмін посвідчень водія у ДП "Документ" у Чехії відбувається за таким: співробітники ДП "Документ"  отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його й оформляють заявку на обмін посвідчення водія, яку в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС. У разі успішного розгляду заявки, тобто, схвалення процедури обміну посвідчення водія, за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ для особи, а старий вилучають.

Готове посвідчення водія зазвичай можна забрати в день звернення, якщо в Україні не виникли обставини непереборної сили, коли опрацювання не є можливим. Наприклад, під час повітряної тривоги через ракетну загрозу на території України заявок не опрацьовують.

Якщо посвідчення було видане до 2013 року, додатково проводять запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на такий запит. Відповідно до законодавства України, передбачено строк у 5 днів на виготовлення нового посвідчення водія. 

Графік роботи центрів: понеділок – субота з 9:00 до 18:00 за місцевим часом; неділя – вихідний. Обмін посвідчень водія можливо здійснити від вівторка до п'ятниці з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45 за місцевим часом; неділя та понеділок – вихідні.

Коли актуальна послуга обміну посвідчення водія?

  • закінчився термін дії посвідчення водія. Здебільшого це актуально для виданих вперше посвідчень, бо в них термін дії становить 2 роки (обмін відбувається без складання іспитів за умови наявності протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху); 
  • у водія змінились паспортні дані – ім'я або прізвище. Переважно актуально для осіб, які вийшли заміж або навпаки та змінили прізвище;
  • посвідчення затерлось і написи на ньому більше не читаються;
  • власник бажає отримати посвідчення сучасного зразка.

Раніше послуга обміну українського посвідчення водія на українське за кордоном була доступна тільки в Польщі. За два неповні місяці 2023 року в чотирьох центрах там уже обміняли 3 445 посвідчень водія. Попит на отримання такої послуги стабільно високий, тому було підписано узгоджені рішення, які дають змогу розширити географію надання послуги через центри паспортного сервісу.

  • У Польщі обміняти посвідчення водія українці можуть у чотирьох містах – Варшаві, Гданську, Кракові та Вроцлаві.
  • Цього року в Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення
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