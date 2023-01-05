В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення

Про це інформує пресслужба МВС.

Учень на першому етапі обирає акредитований навчальний заклад, проходить теоретичний курс. А після цього складаєте іспит у сервісному центрі МВС.

Підготуватися можна за допомогою онлайн-тренажера.

Далі майбутній водій переходить до наступного етапу – практичної підготовки. Після внутрішнього іспиту в автошколі одержуєте свідоцтво та має звернутися до СЦ МВС для здачі практичної частини.

У разі успішної здачі всіх іспитів вам видадуть перше посвідчення водія.

7 грудня 2022 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що скоро на постійній основі діятимуть саме електронні водійські права, пластикові робитимуть за бажанням.

В одній з провінцій Канади, Манітоба, в українському додатку Дія можна отримати місцеве водійське посвідчення. Тривають переговори ще в 14 країнах.

У застосунку Дія показуватиме COVID-сертифікати про четверту дозу вакцини.

29 грудня 2022 року в "Дії" стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість.

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