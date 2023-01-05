В Україні оновили алгоритм отримання водійського посвідчення
Міністерство внутрішніх справ України оновило алгоритм навчання в автошколі та складання іспитів для отримання водійського посвідчення
Про це інформує пресслужба МВС.
Учень на першому етапі обирає акредитований навчальний заклад, проходить теоретичний курс. А після цього складаєте іспит у сервісному центрі МВС.
Підготуватися можна за допомогою онлайн-тренажера.
Далі майбутній водій переходить до наступного етапу – практичної підготовки. Після внутрішнього іспиту в автошколі одержуєте свідоцтво та має звернутися до СЦ МВС для здачі практичної частини.
У разі успішної здачі всіх іспитів вам видадуть перше посвідчення водія.
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