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У Гданську відтепер можна обміняти українське посвідчення водія

17 листопада, 2022 четвер
20:17
Світ посвідчення водія

Послуга обміну українського посвідчення водія відтепер доступна в Гданську, до цього з вересня це можливо було в Польщі лише у столиці

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

"Гданськ став другим містом у Польщі, де можна отримати послугу обміну національного посвідчення водія, виданого в Україні. Це безпрецедентна ситуація, що документи, які дають право керувати транспортними засобами однієї країни, видаються на території іншої", - пише пресслужба.

Отримати державні послуги можна у центрі надання державних послуг ДП "Документ", що розпочав працювати за адресою: Гданськ, 80-809, ТЦ "Kaufland — Galeria Chełm", Cienista, 30.

Посвідчення підлягають обміну:

  • зміни анкетних даних водія (особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);
  • закінчився термін дії (переважно для посвідчень водія, виданих вперше);
  • пошкодження, записи не читаються.

Записатись можна онлайн, або одержавши талон безпосередньо у на місці.

Водійське має бути фізично у вас, також необхідно взяти український паспорт, довідку (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Алгоритм надання послуги: адміністратор отримує від громадян заявку, заповнює певну форму і передає її на розгляд у сервісний центр МВС. Працівник розглядає заявку і підтверджує або ні. У разі отримання згоди - посвідчення водія друкують на бланку. Готову посвідку можна забрати одразу в день звернення.

Графік ДП "Документ" у Гданську:

ВТ − ПТ: 10:00 − 17:00, 

СБ: 10:00 − 15:30, 

НД, ПН − вихідні. 

  • 17 вересня у парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується дозволити керування транспортними засобами категорії B особам, які досягли 16-річного віку.  
  • Українці зможуть додати цифрове водійське та техпаспорт з Дії у польський аналоговий застосунок mObywatel і використовувати цифрові документи на рівні з паперовими.  
  • У Євросоюзі дозволили українцям зі статусом тимчасового захисту користуватися українським водійським посвідченням без необхідності його обміну протягом усього періоду перебування під захистом.  
  • 4 листопада Кабінет Міністрів України затвердив можливість оформлення та видачі посвідчення водія в електронній формі. 

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Україна
Польща
біженці з України
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