Українцям хочуть видавати водійські права з 16 років. Законопроєкт вже у Раді

Про це йдеться у проєкті закону, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно з проєктом, керувати транспортним засобом у 16 ​​років буде можливо лише за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників – якщо автомобілі з автоматичною коробкою передач (категорії B).

Також проєкт передбачив механізм відповідальності таких водіїв.

"У разі заподіяння шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність за таку шкоду. А саме, відповідає за заподіяну нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування заподіяної нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками або піклувальником, якщо вони не доведуть, що збитки були завдані не з їхньої вини", - йдеться у законі.

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