Про це повідомили на сайті Інтернет Асоціації України.

Розробники законопроєкту декларують, що пропоновані ними новації спрямовані на забезпечення свободи вираження поглядів, вільного поширення інформації, захист прав користувачів медіа-сервісів, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа.

ІнАУ вважає, що зміст законопроєкту повністю суперечить цим деклараціям, несе значні ризики збільшення цензури і створює передумови для корупції. Причому в даному разі йдеться не про об’єктивні воєнні обмеження - абсолютна більшість новацій спрямовані на мирний час.

Як наголошують в Асоціації, законопроєкт пропонує:

- збільшення повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка, на думку авторів, має видавати свої правові акти без погодження і реєстрації, одноосібно припиняти діяльність медіа, накладати штрафи, а також здійснювати державний нагляд і контроль не лише в сфері медіа, але й поза її межами;

- позасудову заборону на поширення медіа, причому не в умовах дії воєнного стану, обмеження доступу абонентів до інформації без рішення суду;

- надання Нацраді права вимагати обмеження доступу до соціальних мереж і виключення з результатів пошукових систем;

- покладання на провайдерів доступу до Інтернету зобов’язання обмеження доступу до контенту, які технічно не можуть бути виконані, адже коректне обмеження доступу до вебсайту можливе лише на рівні власника сайту або хостингу;

- дискримінаційні підходи до онлайн-медіа у порівнянні з іншими медіа.

3 серпня українські телеком-оператори та провайдери отримали від європейських колег близько 1300 одиниць обладнання на $500 тис. у межах проєкту Keep Ukraine Connected, зокрема, й Інтернет Асоціації України.

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