Keep Ukraine Connected: 48 українських телеком-компаній отримали з Європи обладнання для відновлення зв'язку
З квітня 2022 року українські телеком-оператори та провайдери отримали від європейських колег близько 1300 одиниць обладнання на $500 тис. у межах проєкту Keep Ukraine Connected
Про це повідомляє у Telegram міністерство цифрової трансформації України.
"Проєкт Keep Ukraine Connected від Global NOG Alliance допомагає українським телеком-компаніям отримувати від європейських колег обладнання для відновлення зв'язку в Україні", - йдеться у повідомленні.
Станом на початок липня було здійснено 5 постачань обладнання загальною кількістю майже 2000 одиниць. Близько 1300 одиниць обладнання розподілили серед українських телеком-компаній.
У межах проєкту допомогу отримали 48 телеком-компаній, з них 6 загальнонаціональних і 42 регіональні, які найбільше постраждали через війну.
"Проєкт стартував завдяки волонтерам - інженерам електронних комунікацій: Рене Фіхтмюллеру з Німеччини, Яну Жоржу зі Словенії, Сандеру Штефану з Нідерландів та іншим. Волонтерський проєкт підтримує Мінцифра, компанія DEPS, Асоціація правовласників та постачальників контенту, Інтернет Асоціація України", - зазначає міністерство.
- Раніше повідомлялося, що ЄС повністю перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.
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