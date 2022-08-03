Keep Ukraine Connected: 48 українських телеком-компаній отримали з Європи обладнання для відновлення зв'язку

Про це повідомляє у Telegram міністерство цифрової трансформації України.

"Проєкт Keep Ukraine Connected від Global NOG Alliance допомагає українським телеком-компаніям отримувати від європейських колег обладнання для відновлення зв'язку в Україні", - йдеться у повідомленні.

Станом на початок липня було здійснено 5 постачань обладнання загальною кількістю майже 2000 одиниць. Близько 1300 одиниць обладнання розподілили серед українських телеком-компаній.

У межах проєкту допомогу отримали 48 телеком-компаній, з них 6 загальнонаціональних і 42 регіональні, які найбільше постраждали через війну.

"Проєкт стартував завдяки волонтерам - інженерам електронних комунікацій: Рене Фіхтмюллеру з Німеччини, Яну Жоржу зі Словенії, Сандеру Штефану з Нідерландів та іншим. Волонтерський проєкт підтримує Мінцифра, компанія DEPS, Асоціація правовласників та постачальників контенту, Інтернет Асоціація України", - зазначає міністерство.

Раніше повідомлялося, що ЄС повністю перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

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