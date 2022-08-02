ЄС повністю перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги на суму €1 млрд
Європейський Союз 2 серпня виплатив Україні весь перший транш виняткової макрофінансової допомоги у розмірі €1 млрд
Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Linkedin.
"Ми виділили €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги Україні. Ці кошти допоможуть Україні задовольнити її негайні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. €1 млрд допоможе зміцнити Україну на вирішальному етапі", - пише очільниця Єврокомісії.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз спрямував Україні €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги, перші €500 млн вже на рахунку Національного банку України, а 2 серпня, очікують на другу половину траншу.
- Президент України Володимир Зеленський під час розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном у понеділок попросив його допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги, яку має надати ЄС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.17
Купівля 39.17Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 41
- Актуальне
- Важливе