Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Linkedin.

"Ми виділили €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги Україні. Ці кошти допоможуть Україні задовольнити її негайні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. €1 млрд допоможе зміцнити Україну на вирішальному етапі", - пише очільниця Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз спрямував Україні €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги, перші €500 млн вже на рахунку Національного банку України, а 2 серпня, очікують на другу половину траншу.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном у понеділок попросив його допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги, яку має надати ЄС.

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