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Чоловіків можуть випускати за кордон за щомісячний внесок. Законопроєкт вже у Раді. Подробиці

14 вересня, 2022 середа
21:15
Суспільство кордон

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Закону "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України

Про це йдеться у тексті законопроєкту на сайті парламенту.

Проєкт пропонує визначити, що в умовах воєнного стану для виїзду з України громадяни України, які входять до категорій, яким заборонено виїзд з України на час дії воєнного стану, мають додатково надати, зокрема рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон або документи, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у закордонному навчальному закладі, або письмове погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також це можуть бути документи, які підтверджують: наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, кошти з якого громадянин не може використовувати за межами України; передачу відповідному банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов'язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском коштами в сумі, яка дорівнює мінімум розміру податків з мінімальної заробітної плати, за кожен місяць перебування за кордоном під час дії в Україні воєнного стану, та дозвіл відраховувати з рахунку з гарантійним внеском передбачену тут мінімальну суму на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ після завершення кожного місяця, протягом якого громадянин перебував за межами України під час воєнного стану.

Громадяни, які виїхали з України під час воєнного стану на таких умовах, для в’їзду в Україну мають додатково надати підтвердження виконання ними цих умов.

Громадяни України, які виїхали з України під час воєнного стану не на таких умовах і не мають документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, для в'їзду в Україну мають добровільно перерахувати на спецрахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суму, яка дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних громадян, за кожен місяць перебування за межами України під час воєнного стану.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що йдеться про "гарантійний внесок в державний банк в сумі 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (станом на теперішній час — це 13 тис. грн), з якого щомісяця сума, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати (станом на тепер це 2697,5 = ЄСВ 22% - 1430,0 + ПДФО 18% - 1170,0 + військовий збір 1,5% - 97,5), буде перераховуватися на рахунок ЗСУ".

  • 22 травня Володимир Зеленський заявив, що петиція про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон під час війни має адресуватись до батьків загиблих воїнів. 
  • 11 червня Зеленський у відповідь на петицію про скасування заборони чоловікам залишати країну під час загальної мобілізації, доручив уряду розібратися зі зловживаннями у цій сфері. 
  • 16 серпня Зеленський відповів на петицію про зняття заборони на виїзд чоловіків за кордон

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Верховна Рада
мобілізація
війна з Росією
Держприкордонслужба
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