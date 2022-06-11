Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Таким чином, Зеленський відреагував на петицію про "Скасування заборони виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадження пріоритетного призову під час мобілізації добровольців", яка набрала необхідну кількість голосів.

"Я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції,звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - йдеться у відповіді Зеленського.

Він наголосив, що скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Петиція про дозвіл на виїзд чоловікам за кордон зібрала 27 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

22 травня Володимир Зеленський заявив, що петиція про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон під час війни має адресуватись до батьків загиблих воїнів.

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