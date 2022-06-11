Зеленський дав офіційну відповідь на петицію про скасування заборони чоловікам залишати під час війни Україну
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію про скасування заборони чоловікам залишати країну під час загальної мобілізації, доручив уряду розібратися зі зловживаннями у цій сфері
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Таким чином, Зеленський відреагував на петицію про "Скасування заборони виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадження пріоритетного призову під час мобілізації добровольців", яка набрала необхідну кількість голосів.
"Я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції,звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - йдеться у відповіді Зеленського.
Він наголосив, що скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану.
- Петиція про дозвіл на виїзд чоловікам за кордон зібрала 27 тис. голосів із 25 тис. необхідних.
- 22 травня Володимир Зеленський заявив, що петиція про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон під час війни має адресуватись до батьків загиблих воїнів.
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