Президент зробив заяву на пресконференції за підсумками зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою.

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція. До мене або ця петиція може бути адресована до батьків тих воїнів, які втратили цих людей через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область або місто. І ви знаєте, що в більшості своїй не те місто, в якому ці воїни народилися", - сказав Зеленський.

За його словами на Сході України, де зараз ведуться активні бойові дії, кожного дня можуть гинути від 50 до 100 людей.

"Вони захищають нашу державу і нашу незалежність про яку так всі говорять у світі, але ми її особисто дуже сильно відчуваємо. І тому, коли звертаються до мене з цією петицією, щоб наші чоловіки могли під час воєнного стану виїхати з нашої країни, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція. Тому я так і відповім, це якщо по-людськи. А якщо за законом, то за законом у нас є певна кількість днів розглядати будь-яку петицію", - додав президент.

Петиція про дозвіл на виїзд чоловікам за кордон зібрала 26700 голосів із 25000 необхідних.

Станом на сьогодні всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з України. Виняток - окремі категорії громадян.

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