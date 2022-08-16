Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

У відповіді Зеленського йдеться, що у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави в Україні з 24 лютого введено воєнний стан. Тому на період його дії конституційні права і свободи людини та громадянина можуть обмежуватися.

"Скасування обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану", - наголосив Зеленський.

Він додав, що правила перетину кордону, обмеження та категорії громадян, які можуть його здійснювати встановлюються Кабміном.

"Тому я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання", - зазначив Зеленський.

Електронна петиція №22/140908-еп із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідні 25 тис. підписів для розгляду наприкінці липня.

ЇЇ ініціаторка Юлія Булавіна висловила переконання, що воювати повинні боєздатні громадяни, а айтівці, соціальні, креативні, технічні та інші фахівці можуть допомагати на інформаційному фронті та можуть бути кориснішими за кордоном.

22 травня Володимир Зеленський заявив, що петиція про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон під час війни має адресуватись до батьків загиблих воїнів.

11 червня Зеленський у відповідь на петицію про скасування заборони чоловікам залишати країну під час загальної мобілізації, доручив уряду розібратися зі зловживаннями у цій сфері.

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