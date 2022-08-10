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В ЄС дозволили користуватися українськими водійськими правами. Кого це стосується

10 серпня, 2022 середа
21:24
Суспільство

У Євросоюзі дозволили українцям зі статусом тимчасового захисту користуватися українським водійським посвідченням без необхідності його обміну протягом усього періоду перебування під захистом

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

МВС поясню, що українцям зі статусом тимчасового захисту можна користуватися водійськими посвідченнями старого зразка (оформленими кирилицею) без наявності засвідченого перекладу або міжнародного посвідчення водія. Разом з тим необхідно мати документ для підтвердження особи.

Дозволено також користуватися виданим вперше на 2 роки українським водійським посвідченням навіть у разі закінчення терміну його дії (чинними є посвідчення, які не були обміняні з початку 2022 року, всі інші – підлягають обміну на території України).

Українці можуть отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) водійське посвідчення зразка ЄС у разі втрати або викрадення українського посвідчення, інформує МВС.

"Це значно полегшує навантаження на компетентні органи держав-членів ЄС, оскільки їм не доведеться обмінювати мільйони українських водійських посвідчень", - написали у повідомленні МВС.

  • 10 серпня Держспецзв'язку порадило українцям, як здійснювати резервне копіювання даних.

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