Держспецзв'язку радить українцям, як здійснювати резервне копіювання даних
У Держспецзв'язку пояснили українцям, що таке резервне копіювання даних, як його здійснювати, і де краще зберігати інформацію
Про це повідомляє офіційна facebook-сторінка Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Створення резервних копій важливих даних – одне з основних правил кібербезпеки. Реалії сьогодення такі, що втратити доступ до якогось важливого документу чи файлу дуже легко. Це може статися внаслідок кібератаки, викрадення гаджету, через поломання або збої в його роботі. Завдяки резервному копіюванню ви можете без зусиль відновити втрачене", - пишуть у Держспецзв'язку.
Інформацію можна зберігати на зовнішніх носіях, зокрема на флешці, HDD- чи SSD-дисках тощо. На хмарному сховищі або власному сховищі NAS (прим. - Network Area Storage).
"Найнадійніше – використовувати одночасно різні види резервного копіювання. Користувачі Windows можуть здійснювати резервне копіювання за допомогою OneDrive на комп’ютері. Є безкоштовні та платні плани, останні мають розширені функції та більший розмір сховища. Створювати резервні копії даних зі смартфону можна за допомогою Google One. Резервне копіювання даних з iPhone здійснюється за допомогою iCloud. Також рішення з резервного копіювання даних пропонують багато інших всесвітньо відомих компаній", - йдеться у дописі.
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