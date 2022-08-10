Про це повідомляє офіційна facebook-сторінка Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Створення резервних копій важливих даних – одне з основних правил кібербезпеки. Реалії сьогодення такі, що втратити доступ до якогось важливого документу чи файлу дуже легко. Це може статися внаслідок кібератаки, викрадення гаджету, через поломання або збої в його роботі. Завдяки резервному копіюванню ви можете без зусиль відновити втрачене", - пишуть у Держспецзв'язку.

Інформацію можна зберігати на зовнішніх носіях, зокрема на флешці, HDD- чи SSD-дисках тощо. На хмарному сховищі або власному сховищі NAS (прим. - Network Area Storage).

"Найнадійніше – використовувати одночасно різні види резервного копіювання. Користувачі Windows можуть здійснювати резервне копіювання за допомогою OneDrive на комп’ютері. Є безкоштовні та платні плани, останні мають розширені функції та більший розмір сховища. Створювати резервні копії даних зі смартфону можна за допомогою Google One. Резервне копіювання даних з iPhone здійснюється за допомогою iCloud. Також рішення з резервного копіювання даних пропонують багато інших всесвітньо відомих компаній", - йдеться у дописі.

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