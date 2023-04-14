Видурювали гроші з воїнів та їхніх родичів: СБУ затримала шахраїв у Києві та Вінниці

Про це СБУ повідомила в телеграмі.

На Київщині правоохоронці затримали жителя Бориспільського району, який видурював кошти в близьких зниклого безвісти українського воїна.

"Встановлено, що жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Цей військовий не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом. За даними слідства, зловмисник повідомив родичу військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі на території білорусі та потребує складної операції", - зазначили в СБУ.

Так, зловмисних для "порятунку" захисника просив переказати $2 тис. на власні банківські картки. Однак правоохоронці викрили шахрая та затримали його.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 190 (шахрайство);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

А у Вінниці СБУ затримала керівника однієї з колекторських компаній.

"Він вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері. У разі несплати погрожував фізичною розправою", - додали в пресслужбі.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання 200 тис. грн. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Нині він під вартою без права на внесення застави.