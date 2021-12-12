Віфлеємський вогонь киянам передадуть у Михайлівському Золотоверхому

Поширення Вифлеємського Вогню Миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа, розповідає Вечірній Київ.

У скаутському поясненні - палаючий вогник символізує очікування в період посту, повну жертовність. Світло є символом тепла, миру та злагоди, а також душевного спокою, любові до людей і до світу. Незважаючи на пандемію, захід відбудеться у форматі "офлайн".

Офіційний церемоніал передачі Вифлеємського Вогню Миру відбудеться 12 грудня о 19:30 у Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Після офіційної передачі у Києві, пластуни будуть поширювати вогонь по лікарнях, церквах, сиротинцях, а також повезуть захисникам у зону бойових дій на Сході України. Окрім цього, відбудуться офіційні передачі у Верховній Раді, Київраді та інших установах.





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