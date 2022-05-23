"Виглядає так, що у влади знову головний ворог не Путін, а Порошенко", - політолог Гарань

Про це написав політолог, професор Києво-Могилянської Академії, науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань у колонці для НВ.

"Як політолог, прокоментую політичну складову. Наскільки переконливими були ці свідчення? Медведчук читає написаний текст. Медведчук розповідає не про свої дії і про те, чому він свідком не був", - зауважив Гарань.

"Ми пам’ятаємо, як Медведчук брехав ще на процесі Василя Стуса. Очевидно, що працював ще з радянськими спецслужбами, потім — з російськими. Можливо він і зараз теж використовується, тільки вже СБУ. І в цій інформації, яку видає СБУ, мене дивує ось що. Коли ми говоримо про Медведчука, у нас найперша асоціація — зв’язок Медведчук-Путін, зрада на користь Росії. Тому найважливіше було б довести процес Медведчука до кінця саме в цьому аспекті. Але виглядає так, що у влади знову головний ворог не Путін, а Порошенко", - наголосив політолог.

Професор припустив, що поява відео зі "свідченнями" Медведчука саме зараз спричинена бажанням влади "відвернути увагу від страшних наслідків удару по Десні (навчальний центр ЗСУ, - ред.) ще 17 травня, який вже не можна приховати, де загинуло 87 солдатів".

"Можливо, "записами Медведчука" відвертають увагу громадськості від цього питання?", - запитує Гарань.

"У даному випадку зі свідченням Медведчука проти Порошенка ми маємо так зване вибіркове, політично вмотивоване правосуддя, - веде далі політолог. - Це якраз вписується в кампанію, що її вели ще до війни, і продовжують зараз проти опозиції. Це — нападки на опозицію з боку радників Офісу президента України. До речі, тих радників, які не перебувають на державній посаді, не подають публічно декларацій. А люди з каналів Медведчука зараз працюють на єдиному інформаційному мовленні, в той час, як виключають патріотичні канали".