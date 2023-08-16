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Вигоріла майже вся заповідна зона: на окупованому Джарилгачі пожежа знищила 16 кв. км території

16 серпня, 2023 середа
17:50
Війна з Росією Джарилгач

На окупованому заповідному острові Джарилгач у Херсонській області лісова пожежа знищила 16 кв. км території: острів палав майже тиждень

Про це повідомила в коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко.

За її словами, пожежа тривала близько тижня: дані космознімків свідчать, що вона розпочалася 4-5 серпня. Станом на 11 серпня пожежа припинилася. 

Директорка припускає, що загоряння, внаслідок якого вигоріли цінні та рідкісні види рослин, було спричинено окупантами, які облаштували на острові полігон. 

"Скоріш за все було загоряння рослинного покриву, тому так сталося. У нас вигоріла майже вся заповідна зона, там сконцентрована основна частина всіх цінних видів, всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до "Зеленої книги України", а доля тварин нам взагалі невідома", - розповіла Сабашенко. 

Вона додала, що інформацію про пожежу на Джарилгачі передали до Херсонської обласної прокуратури та Офісу генерального прокурора. Дані також направили до Державної екологічної інспекції: працівники Департаменту екології мають винести їх на розгляд комісії, аби підрахувати завдані Росією збитки. 

  • Російські окупанти облаштували острів Джарилгач Херсонської області під військовий полігон, де проводять підготовку мобілізованих, зокрема зі стрільбою артпідрозділів.
  • Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов повідомив, що у період з 28 по 29 червня в східній частині Джарилгача, де розташовані основні лісові масиви, сталася пожежа. Російські окупанти знищили всю рослинність на заповідному острові.
  • 5 серпня стало відомо, що протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка в Джарилгацькому національному природному парку. Ця частина обмежена навіть для відвідування людьми.
Україна
екологія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
лісові пожежі
екологічна катастрофа
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