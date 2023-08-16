Про це повідомила в коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко.

За її словами, пожежа тривала близько тижня: дані космознімків свідчать, що вона розпочалася 4-5 серпня. Станом на 11 серпня пожежа припинилася.

Директорка припускає, що загоряння, внаслідок якого вигоріли цінні та рідкісні види рослин, було спричинено окупантами, які облаштували на острові полігон.

"Скоріш за все було загоряння рослинного покриву, тому так сталося. У нас вигоріла майже вся заповідна зона, там сконцентрована основна частина всіх цінних видів, всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до "Зеленої книги України", а доля тварин нам взагалі невідома", - розповіла Сабашенко.

Вона додала, що інформацію про пожежу на Джарилгачі передали до Херсонської обласної прокуратури та Офісу генерального прокурора. Дані також направили до Державної екологічної інспекції: працівники Департаменту екології мають винести їх на розгляд комісії, аби підрахувати завдані Росією збитки.