Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Сьогодні, 3 серпня, через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру не відбудеться", - наголосили в адміністрації.

Інформацію про зміни перетину лінії фронту через безпекову ситуацію повідомлять додатково.

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