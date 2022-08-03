Виїзд із Запоріжжя на окуповані території 3 серпня не працюватиме через погодні умови
Із Запоріжжя 3 серпня не можна виїхати на тимчасово окуповані Росією території області через погані умови
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Сьогодні, 3 серпня, через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру не відбудеться", - наголосили в адміністрації.
Інформацію про зміни перетину лінії фронту через безпекову ситуацію повідомлять додатково.
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