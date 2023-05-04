"Вихід на кордони 1991 року - не означає закінчення війни": військовослужбовець Фірсов про майбутній контрнаступ ЗСУ
Військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України VII та VIII скликання Єгор Фірсов заявив, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року - не означатиме закінчення війни
Про це він повідомив у етері Еспресо.
"Ми слухаємо у тому числі й радіоперехоплення, їхні реакції щодо нашого наступу. По Бахмутському району, з боку Горлівки, переважно з квадрокоптера ми бачимо їх з лопатами, як вони окопуються, зводять всілякі фортифікаційні споруди, ми туди, звичайно, "насипаємо" і руйнуємо таким чином їхні плани, але розуміння того, що вони бояться стовідсоткове", - зазначив військовослужбовець.
Також він додав, що в українського війська є довіра до військового командування, тому, як тільки Генеральним штабом ЗСУ буде прийняте рішення стосовно початку контрнаступальних дій - українське військо буде виконувати всі потрібні дії.
Щодо суспільства Фірсов згадав, що у 2014-16 роках була дискусія, щодо того, чи "потрібно звільняти Донбас" і зазначив, що зараз, після початку повномасштабного вторгнення такої дискусії немає і вся країна розуміє, що "за свою територію потрібно боротися до останнього нашого села".
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Відповідаючи на питання щодо загального очікування від контрнаступу, він додав, що мета українського війська - швидше вийти на кордон 1991 року.
"Я тут зроблю маленький акцент: вихід на кордон 1991 року - не означає закінчення війни, не означає нашу перемогу. Тому, що ворог знову буде продовжувати запускати по житловим будинкам. Проте, перемогою мінімум можна вважати те, коли ми будемо контролювати кордон 1991 року і більшість хлопців, які в ТрО Донецької області повернуться до своїх міст: Горлівки, Донецька, Маріуполя, Макіївки тощо", - зазначив Фірсов.
- 4 травня повідомлялося, що колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін, який нині вочевидь перебуває на фронті, погрожує зупинити контрнаступ ЗСУ тактичною ядерною зброєю.
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