Про двояке сприйняття американцями перспектив українського контрнаступу
З одного боку, українські війська вже "готові" до наступу, з іншого — навряд чи сторони зможуть досягти своїх політичних цілей військовим шляхом
Інтерв'ю генерала Міллі "Голосу Америки" чудово демонструє силу, слабкість та суперечливість позиції США в українсько-російському протистоянні.
З одного боку, українські війська вже "готові" і до наступу, і до оборони. США виконали прохання України про відповідну допомогу, хоча досі неясно, "що з того вийде".
З іншого боку, навряд чи сторони зможуть досягти своїх політичних цілей військовим шляхом у цьому році. (ОП: звісно, бо США вимірюють свою допомогу Україні саме з такою метою!).
Читайте також: Заходу вигідніше закінчити війну тут і зараз
І вишенькою на торті: "якщо Путін раціональний" (sic!!), він рано чи пізно "повинен" піти на переговори, бо побачить, що "затрати перевищують вигоди".
Отож бо і воно, що генерал Міллі міряє вчинки Путіна за стандартами американської раціональності.
Навряд чи генерал Міллі повірить, що Путін — за всіх його прорахунків, у тому числі через хибну інформацію від його ж підлесливих підлеглих — цілком раціональний в головному: розумінні того, що програш Україні стане для Росії не просто програшем війни (як в Афганістані), а й початком наступного етапу демонтажу цієї імперії
Читайте також: Навіщо потрібен новий "Тегеран-43"
Навряд чи генерал Міллі повірить, що Путін — за всіх його прорахунків, у тому числі через хибну інформацію від його ж підлесливих підлеглих — цілком раціональний в головному: розумінні того, що програш Україні стане для Росії не просто програшем війни (як в Афганістані), а й початком наступного етапу демонтажу цієї імперії. А для самого Путіна — негайним кінцем його влади, а радше за все й життя. З цього погляду, немає жодних "вигод" від припинення війни шляхом переговорів, які б перевищували такі очікувані втрати. Хіба що результат переговорів буде таким, що російському суспільству його вдасться продати навіть не як "нічию", а цілком однозначно як "перемогу". Але цього точно не прийме українське суспільство. Win-win тут не буде, як не буде і "болючого компромісу", коли "кожна сторона мусить чимось поступитися".
Але вмістити цю просту оцінку ситуації в шаблони американської раціональності надзвичайно важко. Цю скелю нам ще лупати й лупати.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.95
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе