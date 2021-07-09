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Вихідними в Україні очікуються грозові дощі та спека, - Наталка Діденко

9 липня, 2021 п'ятниця
18:03
Суспільство Наталка Діденко

На вихідних 10-11 липня в Україні очікується спекотна погода, проте в деяких областях пройдуть дощі

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.

“Вихідними Україна перебуватиме у гарячому повітрі”, - наголосила вона.

Спека із температурою повітря +29°C...+33°C поєднуватиметься із сухим повітрям.

Опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише завтра на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі.

Пізно ввечері 10-го липня та вдень 11-го липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України.

У Києві субота та неділя передбачаються сухими та спекотними.

Температура повітря протягом дня становитиме +30°C...+32°C.

Найближчий дощ у столиці можливий на Петра й Павла, 12-го липня.

“Проте спека в Україні все одно триватиме. Орієнтовно, вона ще побуде весь наступний тиждень”, - повідомила пані Діденко.

Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі.

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