Вихідними в Україні очікуються грозові дощі та спека, - Наталка Діденко
На вихідних 10-11 липня в Україні очікується спекотна погода, проте в деяких областях пройдуть дощі
Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.
“Вихідними Україна перебуватиме у гарячому повітрі”, - наголосила вона.
Спека із температурою повітря +29°C...+33°C поєднуватиметься із сухим повітрям.
Опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише завтра на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі.
Пізно ввечері 10-го липня та вдень 11-го липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України.
У Києві субота та неділя передбачаються сухими та спекотними.
Температура повітря протягом дня становитиме +30°C...+32°C.
Найближчий дощ у столиці можливий на Петра й Павла, 12-го липня.
“Проте спека в Україні все одно триватиме. Орієнтовно, вона ще побуде весь наступний тиждень”, - повідомила пані Діденко.
Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі.
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