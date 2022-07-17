Викид токсинів унаслідок обстрілу Південмашу: тероборона спростувала фейк
ТрО спростувала фейк про нібито викид токсичного гептилу внаслідок російського удару по Південмашу в Дніпрі
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в телеграмі.
"Повідомлення про викид гептилу (дуже небезпечний для людини компонент ракетного палива, - ред.) почали ширитися після ворожого удару по Південмашу у Дніпрі. Та усі вони - неправдиві", - наголосили у відомстві.
Окупанти, обстрілявши шістьма ракетами завод, могли спричинити витік гептилу та вчинити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою. Однак у теробороні зауважили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ гептил і його похідні на Південмаші терміново утилізували.
"Отже, витоку не було. А чутки розповсюджують вороги, щоби поширити панічні настрої", - підсумували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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