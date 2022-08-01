Викорінення російських олігархів: у Британії запрацював реєстр кінцевих власників нерухомості
З 1 серпня у Великій Британії почав працювати Реєстр закордонних юридичних осіб, у якому анонімні іноземні компанії повинні розкрити своїх кінцевих власників, якщо прагнуть придбати нерухомість на британській території або вже володіють нею
Про це інформує Європейська Правда.
Реформа спрямована на сприяння діям уряду Великої Британії з "викорінення російських олігархів і клептократів, які використовують територію Британії для приховування незаконних багатств".
Таким чином, відсьогодні будь-яка іноземна компанія, яка бажає придбати нерухомість у Великій Британії, повинна вказати свого бенефіціарного власника та надати перевірену інформацію до Реєстраційної палати.
Тим іноземним організаціям, які вже володіють землею у Великій Британії, яка підлягає дії закону, нададуть 6 місяців, аби зареєструвати своїх бенефіціарних власників або керівників. Новий реєстр застосовується ретроспективно до майна, купленого з січня 1999 року в Англії та Уельсі та з грудня 2014 року в Шотландії.
Іноземним компаніям, які не виконуватимуть норму закону, загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафів до 2500 фунтів стерлінгів на добу аж до позбавлення волі на строк до 5 років.
"Ми чітко заявили, що Сполучене Королівство є місцем лише для законного бізнесу, і щоб бути вільними від корумпованих еліт із підозрілими багатствами, нам потрібно знати, хто чим володіє. Настільки швидко запустивши цей перший у своєму роді реєстр, ми відкриваємо завісу та розправляємося зі злочинцями, які намагаються приховати свої незаконно здобуті багатства", – сказав молодший міністр бізнесу Британії Мартін Калланан.
Реєстр є складовою законодавства про економічні злочини, ухваленого в лютому 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Реформа є частиною ширшого пакета законодавчих пропозицій щодо боротьби з відмиванням коштів.
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