English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Викорінення російських олігархів: у Британії запрацював реєстр кінцевих власників нерухомості

Викорінення російських олігархів: у Британії запрацював реєстр кінцевих власників нерухомості

1 серпня, 2022 понедiлок
16:52
Світ Велика Британія

З 1 серпня у Великій Британії почав працювати Реєстр закордонних юридичних осіб, у якому анонімні іноземні компанії повинні розкрити своїх кінцевих власників, якщо прагнуть придбати нерухомість на британській території або вже володіють нею

Про це інформує Європейська Правда.


Реформа спрямована на сприяння діям уряду Великої Британії з "викорінення російських олігархів і клептократів, які використовують територію Британії для приховування незаконних багатств".

Таким чином, відсьогодні будь-яка іноземна компанія, яка бажає придбати нерухомість у Великій Британії, повинна вказати свого бенефіціарного власника та надати перевірену інформацію до Реєстраційної палати.

Тим іноземним організаціям, які вже володіють землею у Великій Британії, яка підлягає дії закону, нададуть 6 місяців, аби зареєструвати своїх бенефіціарних власників або керівників. Новий реєстр застосовується ретроспективно до майна, купленого з січня 1999 року в Англії та Уельсі та з грудня 2014 року в Шотландії.

Іноземним компаніям, які не виконуватимуть норму закону, загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафів до 2500 фунтів стерлінгів на добу аж до позбавлення волі на строк до 5 років.

"Ми чітко заявили, що Сполучене Королівство є місцем лише для законного бізнесу, і щоб бути вільними від корумпованих еліт із підозрілими багатствами, нам потрібно знати, хто чим володіє. Настільки швидко запустивши цей перший у своєму роді реєстр, ми відкриваємо завісу та розправляємося зі злочинцями, які намагаються приховати свої незаконно здобуті багатства", – сказав молодший міністр бізнесу Британії Мартін Калланан.

Реєстр є складовою законодавства про економічні злочини, ухваленого в лютому 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Реформа є частиною ширшого пакета законодавчих пропозицій щодо боротьби з відмиванням коштів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
санкції проти Росії
Велика Британiя
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
31 липня, 2022 неділя
На Херсонщині ЗСУ ракетами HIMARS знищили понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
30 липня, 2022 субота
Три чверті танків не заводиться, а для артилерії 60-70-их років ЗСУ просто недосяжні. Опозиція провела розслідування боєздатності армії Лукашенко
Оленівка
30 липня, 2022 субота
Нам кидають інформацію про працівників Оленівської в'язниці і те, що станеться з ними, буде сюрпризом, - командир Харківського спецпідрозділу "Азову"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.26
    Купівля 39.26
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 39.56
    Продаж 41.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
17:30
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Постачання зброї, фінансова підтримка, воєнні злочини РФ: Зеленський поговорив телефоном із Макроном
17:30
комп'ютер
За 5 місяців війни українська ІТ-армія атакувала понад 6 тис. російських сайтів
17:15
МЗС РФ
РФ внесла в санкційний список 39 британських політиків, бізнесменів та журналістів
17:07
Ексклюзив
Микола Маломуж
Удару по будинку Вадатурського в Миколаєві завдали цільово, - генерал Маломуж
17:01
Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину)
16:46
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Війна між Китаєм і Тайванем неминуча, - експерт-міжнародник Харитонов
16:44
Ліз Трасс
"Світ спостерігатиме": Трасс застерегла Росію від нового обстрілу порту Одеси
16:26
Ексофіцеру корвета "Тернопіль" оголосили підозру за перехід на бік окупантів у 2014 році
16:25
Руслан Стефанчук
Убивство окупантами військовополонених у Оленівці: Стефанчук анонсував звернення до світу щодо визнання РФ державою-терористом
16:15
Німеччина уряд
Німеччина відновить роботу першої резервної вугільної електростанції
16:15
Запорізька АЕС
Маємо серйозну небезпеку ядерного інциденту на Запорізькій АЕС, – експерт з енергетики
16:13
Михайло Подоляк
Подоляк назвав три основні фактори ефективної контроперації ЗСУ проти окупантів
16:02
наука
В Україні створили сайт для популяризації вітчизняної науки
15:57
Офіс генпрокурора України
Обійняли запропоновані окупантами "посади": двом колаборантам з Донеччини оголосили підозри
15:56
Шахтар
Стартовий матч УПЛ відбудеться на НСК "Олімпійський", - ЗМІ
15:43
генпрокурор Костін зустрівся з послами G7
Катування і вбивства Росією військовополонених українців: генпрокурор Костін зустрівся з послами G7 і представництвом ЄС
15:26
HIMARS
Ще чотири РСЗВ HIMARS прибули в Україну
15:25
Ексклюзив
Косово
Троянські коні Путіна - Сербія і проблеми з Косово, - експертка-міжнародниця Шимкевич
15:23
Ненсі Пелосі
Армія КНР не сидітиме склавши руки: Пекін пригрозив США через можливий візит Пелосі на Тайвань
15:08
Папа Римський Франциск
У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення Токаєва
14:59
опалення
Цієї зими багато українських міст можуть залишитися без газопостачання, – експерт з енергоефективності
14:54
Окупований Мелітополь
У тимчасово окупований Мелітополь завезли "масовку" для акцій підтримки псевдореферендуму
14:48
кінотеатр
У Росії почали показувати голлівудські фільми без дозволу правовласників
14:44
В'ячеслав Володін
У держдумі РФ зажадали, аби Україна сплатила третину боргів СРСР
14:40
Латвія
Сейм Латвії планує визнати РФ державою-терористом: відповідну заяву розглянуть 2 серпня
14:40
Цей опалювальний сезон буде найскладнішим у повоєнній історії Європи, – Святослав Павлюк
14:37
Ексклюзив
китай
Китай залишається головним спонсором Росії, - експерт-міжнародник Харитонов
14:36
втрати ворога
У Херсонській області ЗСУ деокупували 46 населених пунктів
14:24
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Битва за Харків ще попереду, - полковник СБУ Костенко
14:10
Оновлено
Рашисти влучили по Харкову: одна людина загинула, ще одна - поранена
14:09
В Україну прибули німецькі РСЗВ MARS II
14:09
Динамо
Стало відомо, хто покаже матч ЛЧ "Динамо" - "Штурм" у вільному доступі
14:00
хабар долари
Вимагав понад $15 тис. за фальшиві довідки для ухилянта: зловмисника затримали на Київщині
13:58
Роман Ратушний
Надати звання Героя України Роману Ратушному: відповідна петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів
13:57
розмитнення авто
За місяць розмитнення авто принесло бюджету понад 1,7 млрд грн, - Железняк
13:55
житло
Ветеранам спростили умови придбання житла
13:48
Лікар
Як під час війни укласти декларацію з сімейним лікарем. Роз'яснення МОЗ
13:46
Ексклюзив
Путін
Росія зацікавлена "підпалити" Балкани, але вона не має впливу, - політолог-міжнародник Воля
13:27
Євроcoюз ЄС
Україна отримала перші €500 млн допомоги від ЄС, 2 серпня очікує ще на €500 млн, - Шмигаль
13:21
Українські бійці знищили замаскований ворожий танк з ракетного комплексу "Стугна-П"
Українські бійці знищили замаскований ворожий танк з ракетного комплексу "Стугна-П"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV