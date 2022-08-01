Про це інформує Європейська Правда.



Реформа спрямована на сприяння діям уряду Великої Британії з "викорінення російських олігархів і клептократів, які використовують територію Британії для приховування незаконних багатств".



Таким чином, відсьогодні будь-яка іноземна компанія, яка бажає придбати нерухомість у Великій Британії, повинна вказати свого бенефіціарного власника та надати перевірену інформацію до Реєстраційної палати.



Тим іноземним організаціям, які вже володіють землею у Великій Британії, яка підлягає дії закону, нададуть 6 місяців, аби зареєструвати своїх бенефіціарних власників або керівників. Новий реєстр застосовується ретроспективно до майна, купленого з січня 1999 року в Англії та Уельсі та з грудня 2014 року в Шотландії.



Іноземним компаніям, які не виконуватимуть норму закону, загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафів до 2500 фунтів стерлінгів на добу аж до позбавлення волі на строк до 5 років.



"Ми чітко заявили, що Сполучене Королівство є місцем лише для законного бізнесу, і щоб бути вільними від корумпованих еліт із підозрілими багатствами, нам потрібно знати, хто чим володіє. Настільки швидко запустивши цей перший у своєму роді реєстр, ми відкриваємо завісу та розправляємося зі злочинцями, які намагаються приховати свої незаконно здобуті багатства", – сказав молодший міністр бізнесу Британії Мартін Калланан.



Реєстр є складовою законодавства про економічні злочини, ухваленого в лютому 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Реформа є частиною ширшого пакета законодавчих пропозицій щодо боротьби з відмиванням коштів.