Викрали діамант вартістю $300 тис.: на Київщині звинувачують банду
На Київщині п’ятеро зловмисників за попередньою змовою організували злочинне угруповання задля вчинення розбійних нападів
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
У повідомленні сказано, що зловмисники за попередньою змовою організували злочинне угруповання та, зокрема, на початку січня в Обухівському районі викрали рідкісний камінь - блакитний діамант вартістю більш ніж $300 тис.
У квітні було затримано чотирьох учасників угруповання, ще одну особу оголошено в розшук.
Під час обшуків у місцях проживання зловмисників правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема номерні знаки автівок, мобільні телефони, рації, балаклави, а також вогнепальну зброю, вибухові речовини. Також поліцейські вилучили автомобілі Skoda та Mazda, якими пересувались зловмисники.
Вони обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 ("розбій"), ч. 3 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ст. 257 ("бандитизм") Кримінального кодексу. За скоєне їм загрожує ув’язнення до 15 років з конфіскацією майна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.87Продаж 32.24
- Актуальне
- Важливе