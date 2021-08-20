Вилучено 22 тис. літрів спирту: у Чернігові викрили схему збуту фальсифікованого алкоголю
У Чернігові правоохоронці провели обшуки в місцях зберігання та збуту фальсифікованого алкоголю
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
У Чернігові правоохоронці проводили обшуки місць зберігання та збуту фальсифікованої підакцизної продукції.
У результаті вилучили майже 22 тис. літрів прозорої речовини з характерним запахом спирту. А ще – вантажівку, яка перевозила фальсифікат, та обладнання для "розливу".
Виявлене майно та продукцію вилучили представники Державна фіскальна служба України.
Наразі встановлюють канали постачання підакцизної продукції по Чернігівській області та осіб, причетних до протиправної діяльності.
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