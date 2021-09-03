Вимагали $20 тис. за співпрацю: СБУ затримала начальників Льотної академії та училища НАУ
Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та начальника Льотного училища ЛА НАУ на хабарі у $20 тис
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Посадовці вимагали гроші від директора однієї з компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією.
Начальник академії НАУ погрожував "знищити" бізнес приватного підприємця.
Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання хабара при виїзді з Кропивницького.
СБУ також затримала керівника Льотної академії, який їхав на зустріч із посередником.
"Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід", - йдеться у повідомленні.
Тривають слідчі дії.
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