Вимагали $20 тис. за співпрацю: СБУ затримала начальників Льотної академії та училища НАУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією.



Начальник академії НАУ погрожував "знищити" бізнес приватного підприємця.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання хабара при виїзді з Кропивницького.



СБУ також затримала керівника Льотної академії, який їхав на зустріч із посередником.

"Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід", - йдеться у повідомленні.



Тривають слідчі дії.