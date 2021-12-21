Вимагання грошей в українських експортерів до ЄС: СБУ ліквідувала схему

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Слідство встановило, що оборудку організував один з керівників регіональних митниць в Кіровоградській та Івано-Франківській областях, для цього він створив міжрегіональну злочинну групу. До незаконної діяльності чиновник залучив свого помічника і кількох посередників.



"Зловмисники обклали "даниною" українських підприємців. За гроші вони обіцяли не створювати їм штучних перешкод під час митного оформлення товарів", - зазначає СБУ.



За попередніми даними, сума "поборів" становила до $10 тис. на місяць з кожного бізнесмена. Серед потерпілих - представники агропідприємств та виробники української продовольчої продукції.



У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали одного із зловмисників під час одержання чергової суми грошей від підприємців.







У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб. Також вирішується питання щодо повідомлення організатору оборудки та іншим її учасникам про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, СБУ викрила схему з розкрадання запчастин до зенітно-ракетних комплексів на десятки млн грн.