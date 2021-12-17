СБУ викрила розкрадання деталей до ЗРК на десятки мільйонів гривень

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



На Житомирщині правоохоронці виявили підпільний склад з викраденими комплектувальними до ЗРК.



Під час обшуку знайшли кілька тонн деталей, чия вартість становить десятки мільйонів гривень.



За інформацією слідства, зловмисники присвоїли собі запчастини під час ремонту на одному з оборонних об'єктів.



Потім викрадені деталі вивезли до складу в Житомирській області.



Під час обшуку співробітники СБУ виявили майже 60 комплектувальник до ЗРК, зокрема блоки управління. Їх направили на експертизу.



Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb