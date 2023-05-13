Про це повідомили у ГУНП Одеської області.

За даними слідства, військовий, який мав проблеми зі здоров’ям та хотів пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для отримання статусу особи з інвалідністю, звернувся до одного із командирів військового госпіталю.

"Командир заявив чоловіку, що його діагноз і хвороби "не дотягують" до того, щоб зробити групу інвалідності, але за грошову винагороду розміром $5 тис. він зможе допомогти у вирішенні цього питання", - розказали в поліції.

Військовий звернувся у правоохоронні органи. Командира затримали у момент отримання хабаря.

Фото: Нацполіція Одещини

Нагадаємо, на початку травня начальник одеського військкомату затримали на хабарі за те, що не призивав певних осіб до армії.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Такі дії, відповідно до ч. 3 ст. 369-2 ККУ, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна", - додали в поліції.