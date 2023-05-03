Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів", - пише відомство.

Повідомляється, що посадовець за винагороду змушував підлеглих не призивати тих чи інших осіб до служби в армії.

Керівник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання службових обов'язків.

ДБР розпочало кримінальне розслідування за фактом зловживання посадовою діяльністю в умовах воєнного стану. Зловмиснику передбачається до 12 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини начальника одеського військкомату.