Начальник одеського військкомату отримував хабарі за не призов ухилянтів до армії
Керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали на хабарі за те, що не призивав певних осіб до армії
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів", - пише відомство.
Повідомляється, що посадовець за винагороду змушував підлеглих не призивати тих чи інших осіб до служби в армії.
Керівник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання службових обов'язків.
ДБР розпочало кримінальне розслідування за фактом зловживання посадовою діяльністю в умовах воєнного стану. Зловмиснику передбачається до 12 років позбавлення волі.
Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини начальника одеського військкомату.
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