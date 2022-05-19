Штраф 68 тис. грн та повістка: на Вінниччині засудили чоловіків, які хотіли втекти закордон
На Вінниччині суд визнав винними двох молодиків, які намагалися підкупити прикордонників та незаконно покинути територію України
Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.
Стало відомо, що Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав двох громадян України винними у спробі неправомірного перетинання кордону. Молодиків затримали ще наприкінці березня.
41 та 30-річних ухилянтів від військової служби визнано винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та призначено покарання у вигляді максимально визначеного розміру штрафу – 68 тис. грн кожному.
€3000, якими правопорушники намагалися підкупити прикордонників, вилучили у користь держави.
Крім того, обом засудженим вручили повістки про виклики до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, для розгляду питання щодо подальшого проходження військової служби за мобілізацією.
- Нагадаємо, 21 березня на Вінниччині затримали двох чоловіків, що намагалися незаконно перетнути кордон
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