Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

Стало відомо, що Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав двох громадян України винними у спробі неправомірного перетинання кордону. Молодиків затримали ще наприкінці березня.

41 та 30-річних ухилянтів від військової служби визнано винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та призначено покарання у вигляді максимально визначеного розміру штрафу – 68 тис. грн кожному.

€3000, якими правопорушники намагалися підкупити прикордонників, вилучили у користь держави.

Крім того, обом засудженим вручили повістки про виклики до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, для розгляду питання щодо подальшого проходження військової служби за мобілізацією.

Нагадаємо, 21 березня на Вінниччині затримали двох чоловіків, що намагалися незаконно перетнути кордон

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