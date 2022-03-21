На Вінниччині затримали двох чоловіків, що намагалися незаконно перетнути кордон

Про це повідомляють на офіційному сайті Національної поліції України.



За попередньою інформацією, двоє жителів Полтавської області віком 41 та 30 років пропонували хабар офіцеру прикордонного загону, щоб незаконно перетнути кордон.

Це сталося в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільського прикордонного загону.



"Підозрювані намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон з метою уникнення призову на військову службу. Передача коштів відбулася в оглядовому залі в зоні митного контролю. Грошові кошти вилучені”, - розповів керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласного главку поліції Євген Кронівець.

Наразі чоловіки затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.



Національна поліція України розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Покаранням за таке правопорушення може бути позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

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