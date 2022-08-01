Про це інформує Офіс генерального прокурора.



"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", – йдеться в повідомленні.



Підозрюваний організував нелегальний перетин кордону військовозобов'язаного. За це просив 15,2 тис. доларів. Він підроблював документи військово-лікарської комісії про нібито непридатність особи, яка підлягає мобілізації, та зняття з обліку.



Зловмисника затримали під час отримання другої частини грошей – 7 700 доларів. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Перевіряється причетність до злочину працівників військкомату та членів військово-лікарської комісії.

Поліція Закарпаття затримала молодиків, які незаконно транспортували військовозобовʼязаних через держкордон.

На Вінниччині 19 травня суд визнав двох молодиків винними у спробі підкупити прикордонників та незаконно покинути територію України. Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb