Вимагав понад $15 тис. за фальшиві довідки для ухилянта: зловмисника затримали на Київщині
Зловмисника, який переправляв військовозобов’язаних через кордон і вимагав понад $15 тис., затримали. Чоловік міг співпрацювати з військкоматом і лікарями з комісії
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", – йдеться в повідомленні.
Підозрюваний організував нелегальний перетин кордону військовозобов'язаного. За це просив 15,2 тис. доларів. Він підроблював документи військово-лікарської комісії про нібито непридатність особи, яка підлягає мобілізації, та зняття з обліку.
Зловмисника затримали під час отримання другої частини грошей – 7 700 доларів. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Перевіряється причетність до злочину працівників військкомату та членів військово-лікарської комісії.
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