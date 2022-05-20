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На Закарпатті поліція викрила чоловіків, які незаконно переправляли через кордон ухилянтів

20 травня, 2022 п'ятниця
11:50
Кримінал поліція затримала

Поліція Закарпаття затримала молодиків, які незаконно транспортували військовозобовʼязаних через держкордон

Про це інформує Національна поліція.

Повідомляється, що поліцейські Закарпаття викрили канал незаконного переправлення військовозобовʼязаних закордон. Протиправну діяльність виявили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими поліції області та працівниками Державної прикордонної служби регіону.

Стало відомо, що троє молодиків віком від 23 до 29 років облаштували схему переправлення ухилянтів через держкордон до країн ЄС. Для цього підозрювані визначали інформацію про час та місце несення служби прикордонних нарядів вздовж річки Тиса. Надалі видавали ухилянтам гідрокостюм для переправлення через річку.

Правопорушникам оголошено підозри за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Усім трьом може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
 

  • На Вінниччині 19 травня суд визнав двох молодиків винними у спробі підкупити прикордонників та незаконно покинути територію України

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