Вимкнув морозилку, бо дратував звук: у США прибиральник знищив результати понад 20 років роботи дослідників
У лабораторії Політехнічного інституту Ренсселера в США прибиральник знищив результати десятиліть досліджень, бо вимкнув лабораторну морозильну камеру через дратуючий звук
Про це пише SkyNews.
У судових документах зазначено, що дослідження мало потенціал стати революційним у галузі хімії та хімічної біології, тож інститут оцінив збитки в $1 мільйон і подав на клінінгову компанію до суду.
Морозильна камера чекала на ремонт, тож біля неї помістили табличку з проханням не прибирати та поясненням, як відключити звуковий сигнал. Проте прибиральник її проігнорував та відімкнув морозилку від мережі.
Температура в морозильній камері була встановлена на -80°C і навіть невелике її коливання могло призвести до катастрофічних наслідків - знищення клітинних культур, зразків та інші результатів досліджень. На момент, коли дослідники помітили, що температура в камері становила лише -3,5 °C, більшість зразків були знищені та непридатні до подальшої роботи. Врятувати їх не вдалося.
- 21 червня США вперше дозволили продаж курятини, виготовленої з використанням тваринних клітин. Цей крок відкриває нову еру виробництва м'яса, яка має на меті зменшити шкоду для тварин і значний екологічний вплив на навколишнє середовище.
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