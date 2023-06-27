Про це пише SkyNews.

У судових документах зазначено, що дослідження мало потенціал стати революційним у галузі хімії та хімічної біології, тож інститут оцінив збитки в $1 мільйон і подав на клінінгову компанію до суду.

Морозильна камера чекала на ремонт, тож біля неї помістили табличку з проханням не прибирати та поясненням, як відключити звуковий сигнал. Проте прибиральник її проігнорував та відімкнув морозилку від мережі.

Температура в морозильній камері була встановлена на -80°C і навіть невелике її коливання могло призвести до катастрофічних наслідків - знищення клітинних культур, зразків та інші результатів досліджень. На момент, коли дослідники помітили, що температура в камері становила лише -3,5 °C, більшість зразків були знищені та непридатні до подальшої роботи. Врятувати їх не вдалося.