"Вимога – негайно звільнити з полону": Зеленський просить світових лідерів умовити РФ відпустити мера Мелітополя
Володимир Зеленський попросив міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для звільнення захопленого російськими окупантами міського голову Мелітополя Івана Федорова.
Про це президент України заявив у новому відеозверненні.
Зеленський розповів, що від самого ранку в українському Мелітополі збиралися майже 2 тисячі людей на чергову акцію протесту проти російських військ.
"Почуйте, будь ласка, в Москві! Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни? Щоб було по чесному, щоб було по справедливості. Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо", – заявив президент.
Він зазначив, що впродовж ночі й сьогодні постійно говорить з партнерами про ситуацію з міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону.
"Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, говорив з ним. Говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей", – наголосив Зеленський.
Він додав, що очікує від лідерів, щоб показали, як можуть вплинути на цю ситуацію. Як вони можуть зробити просту справу – звільнити одну людину.
- Нагадаємо, у Мелітополі понад 2 тисячі людей влаштували пікет. Вони вимагають звільнити міського голову Івана Федорова.
- Додамо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.
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