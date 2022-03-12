"Вимога – негайно звільнити з полону": Зеленський просить світових лідерів умовити РФ відпустити мера Мелітополя

Про це президент України заявив у новому відеозверненні.



Зеленський розповів, що від самого ранку в українському Мелітополі збиралися майже 2 тисячі людей на чергову акцію протесту проти російських військ.

"Почуйте, будь ласка, в Москві! Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни? Щоб було по чесному, щоб було по справедливості. Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо", – заявив президент.

Він зазначив, що впродовж ночі й сьогодні постійно говорить з партнерами про ситуацію з міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону.

"Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, говорив з ним. Говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей", – наголосив Зеленський.

Він додав, що очікує від лідерів, щоб показали, як можуть вплинути на цю ситуацію. Як вони можуть зробити просту справу – звільнити одну людину.

Нагадаємо, у Мелітополі понад 2 тисячі людей влаштували пікет. Вони вимагають звільнити міського голову Івана Федорова.

Додамо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.