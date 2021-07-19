Вимога обов’язкової шкільної форми є незаконною, - освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що вимагати шкільну форму — незаконно
Про це повідомляє "Укрінформ".
"За законом про освіту, про повну загальну середню освіту, будь-які рішення органів батьківського самоврядування не є обов’язковими, тобто батьки можуть їх виконувати, якщо вони з ними погоджуються. Будь-яка вимога щодо обов’язкової шкільної форми є незаконною. Я б просив керівників закладів освіти припинити самоуправство і вимагати від дітей одягати те, що їм не подобається. Це вимога абсолютно незаконна за визначенням. Звісно, шкільний одяг має бути зручним, по сезону, і відповідати можливостям родини. Виставляти будь-які вимоги є неправильним і незаконним", - сказав Горбачов.
Заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що вимога шкільної форми може бути в окремому закладі освіти, і рішення про це приймається спільно з батьками.
"Вимоги МОН про те, що всі діти мають ходити виключно в конкретній шкільній формі, конкретного виробника, немає точно. Батьки також є учасниками освітнього процесу. Так чи інакше, це має бути спільне рішення всіх учасників освітнього процесу закладів освіти. На рівні закладу освіти приймається рішення", - сказала Мандзій.
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