Про це він написав у twitter 27 травня.

"Негайне виведення всіх військ з суверенної території України. Остаточне визнання розпаду СРСР та повного суверенітету пострадянських країн. Видача воєнних злочинців та замовників війни. Встановлення демілітаризованої зони (буферної зони) на території РФ. Скорочення наступальних озброєнь (ракет збільшеної дальності). Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом РФ. Юридично закріплена програма репараційних виплат, включаючи добровільну відмову від російських активів, захоплених в інших країнах, на користь України", - йдеться у дописі.