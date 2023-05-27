У МЗС РФ назвали умовами припинення війни відмову України від вступу до ЄС та НАТО і державний статус російської мови
МЗС Росії назвало умовами припинення війни відмову України від вступу до ЄС та НАТО, визнання "територіальних реалій" та надання російській мові статусу державної
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, повідомляють російські ЗМІ.
"Ми переконані, що врегулювання можливе лише за умови припинення бойових дій ЗСУ та постачання західного озброєння. Для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, відмовитися від вступу до НАТО і ЄС. Мають бути визнані нові територіальні реалії, що склалися внаслідок реалізації "права народів на самовизначення", - сказав Галузін.
Також він назвав важливим елементом врегулювання "захист прав російськомовних громадян та нацменшин.
"На законодавчому рівні має бути закріплений державний статус російської мови. Необхідно домогтися дотримання в Україні основних прав людини, зокрема права на свободу віросповідання", - розповів Галузін.
- 24 травня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що говорити про мирне врегулювання в Україні передчасно, а РФ продовжуватиме війну, доки не досягне своєї мети.
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