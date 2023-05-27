Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, повідомляють російські ЗМІ.

"Ми переконані, що врегулювання можливе лише за умови припинення бойових дій ЗСУ та постачання західного озброєння. Для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, відмовитися від вступу до НАТО і ЄС. Мають бути визнані нові територіальні реалії, що склалися внаслідок реалізації "права народів на самовизначення", - сказав Галузін.

Також він назвав важливим елементом врегулювання "захист прав російськомовних громадян та нацменшин.

"На законодавчому рівні має бути закріплений державний статус російської мови. Необхідно домогтися дотримання в Україні основних прав людини, зокрема права на свободу віросповідання", - розповів Галузін.