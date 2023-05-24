"Передумов для мирного врегулювання немає": у Кремлі заявили, що не погодяться на заморожування "конфлікту" в Україні
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що говорити про мирне врегулювання в Україні передчасно, а РФ продовжуватиме війну, доки не досягне своєї мети
Про це Пєсков розповів у інтерв'ю одній російських пропагандистських агенцій.
Відповідаючи на запитання, до якого із запропонованих планів мирного врегулювання схиляється Росія, він відповів, що про це говорити передчасно.
"Поки що передчасно про це говорити, поки передумов для мирного врегулювання немає, очевидно. "Спеціальна військова операція" триває", - сказав Пєсков.
Прессекретар Володимир Путіна додав, що "конфлікт" не повинен бути заморожений.
"Росія розглядає можливість тільки завершення "спеціальної військової операції": забезпечення своїх інтересів, досягнення мети, що стоїть перед Росією, або за допомогою "СВО", або іншими доступними засобами", - зазначив Пєсков.
Він також зауважив, що наразі переговори РФ із представниками української влади неможливі.
"Навряд чи про це може йтися, тому що будь-які переговори з РФ заборонені", - підкреслив Пєсков.
- 17 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва отримує від Заходу сигнали щодо переговорів про припинення війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе