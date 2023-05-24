Про це Пєсков розповів у інтерв'ю одній російських пропагандистських агенцій.

Відповідаючи на запитання, до якого із запропонованих планів мирного врегулювання схиляється Росія, він відповів, що про це говорити передчасно.

"Поки що передчасно про це говорити, поки передумов для мирного врегулювання немає, очевидно. "Спеціальна військова операція" триває", - сказав Пєсков.

Прессекретар Володимир Путіна додав, що "конфлікт" не повинен бути заморожений.

"Росія розглядає можливість тільки завершення "спеціальної військової операції": забезпечення своїх інтересів, досягнення мети, що стоїть перед Росією, або за допомогою "СВО", або іншими доступними засобами", - зазначив Пєсков.

Він також зауважив, що наразі переговори РФ із представниками української влади неможливі.

"Навряд чи про це може йтися, тому що будь-які переговори з РФ заборонені", - підкреслив Пєсков.